Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    NATO zatím neplánuje misi v Hormuzském průlivu

    21. května 2026  16:25
    Vrchní velitel Severoatlantické aliance v Evropě Alexus Grynkewich uvedl, že NATO zatím nepřipravuje žádnou misi v Hormuzském průlivu.  

    Lodní doprava Hormuzskou úžinou | foto: natoaktual.cz

    Podle něj by nejprve muselo padnout politické rozhodnutí všech 32 členských států Aliance, teprve poté by mohlo začít formální plánování. Některé země už přitom daly najevo nesouhlas s možným zapojením NATO.

    Írán zablokoval Hormuzský průliv po únorových vojenských akcích Spojených států a Izraele. Situace zvýšila ceny ropy i náklady na dopravu. Evropské státy podle diplomatů nechtějí být vnímány jako přímá součást konfliktu, přesto jsou připraveny zajistit bezpečnost plavby po jeho skončení. Francie a Velká Británie proto připravují koalici států mimo struktury NATO.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    dkr; natoaktual.cz

