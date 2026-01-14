Cílem je odradit amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně mluví o koupi či anexi Grónska a nově prohlásil, že Spojené státy území získají tak či onak. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen zdůraznil, že bezpečnost ostrova je v NATO, a slíbil úzkou spolupráci s Aliancí, Dánskem i USA.
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Aliance řeší další kroky k posílení arktické bezpečnosti. Diplomaté připouštějí debatu o nové misi v tomto regionu, konkrétní návrhy ale zatím nejsou na stole. Trump argumentuje strategickým významem ostrova a také jeho surovinami, včetně vzácných zemin. V Nuuku, hlavním městě Grónska, rostou obavy. „Nejprve jsme se Trumpovi smáli, když se nás snažil koupit, ale teď je to agresivnější,“ řekl pětatřicetiletý student teologie Nuunu Binzer.
Dánská premiérka Mette Frederiksen varovala, že případný ozbrojený útok USA na Grónsko by znamenal konec NATO. Kodaň proto investuje do regionální bezpečnosti a vyčlenila na ni v loňském roce asi 90 miliard dánských korun.
Grónsko má zhruba 57 tisíc obyvatel a nachází se tam i americká základna. Podle Rutteho by Dánsko nebránilo větší přítomnosti USA, kterou by Washington mohl oznámit na základě smlouvy z roku 1951 (aktualizované 2004). Grónská vláda současně uvedla, že americké převzetí ostrova nemůže za žádných okolností přijmout. Také průzkumy ukazují silný odpor obyvatel vůči této možnosti.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)