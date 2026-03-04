natoaktual.cz

    4. března 2026  7:41
    Severoatlantická aliance uvítala plány francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na posílení francouzského jaderného odstrašení a na prohloubení spolupráce s evropskými partnery v této oblasti.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron | foto: European Parliament

    Francouzské jaderné síly jsou podle představitelů Aliance dlouhodobě vnímány jako příspěvek k celkové bezpečnosti NATO.

    Macron zároveň navrhl bezprecedentní formu jaderné spolupráce pro obranu Evropy, do níž by se mělo zapojit osm evropských zemí. Současně zdůraznil, že Francie si ponechá plnou suverenitu nad rozhodováním o použití svých jaderných sil. Spolupráce by měla zahrnovat rozšíření francouzského jaderného arzenálu a počítá především s Německem jako klíčovým partnerem. Mezi další zapojené země mají patřit Velká Británie, Polsko, Nizozemsko, Belgie, Řecko, Švédsko a Dánsko – všechny členské státy NATO.

    Přestože se Francie nepřipojila k jaderné plánovací skupině NATO, která vznikla v roce 1966, jsou francouzské jaderné síly dlouhodobě považovány za důležitý doplněk celkové odstrašovací strategie Aliance.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    natoaktual.cz

