„Technologie existuje,“ řekl Johannes Pinl, generální ředitel MARSS. Například síť radarů, umělou inteligencí řízené interceptory či koncept tzv. dronové zdi. „Pravděpodobně by teď mohl být slušný kus polské hranice pokryt hezkou dronovou zdí,“ dodal Pinl. Problémem je pomalý a zkostnatělý systém nákupů v členských státech, který brzdí zavádění nových řešení. Zkušenosti z Ukrajiny ale ukazují, že při zrychleném postupu lze moderní systémy nasadit během několika měsíců.
Rusko mezitím navyšuje produkci na tisíce dronů měsíčně. „Dosažení požadované rychlosti vyžaduje, abychom změnili náš vztah s průmyslem tak, abychom inovovali tempem válečného stavu,“ uvedl nový náčelník britského obranného štábu. NATO proto podle odborníků musí kombinovat drahé zbraňové systémy s levnějšími a rychle dostupnými prostředky, jinak se ekonomická výhoda útočníka ještě prohloubí.
Zdroj: CNN(USA)