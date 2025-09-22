natoaktual.cz

    22. září 2025  16:05
    Nedávné narušení polského vzdušného prostoru téměř dvěma desítkami levných ruských dronů otevřelo debatu o schopnosti Severoatlantické aliance čelit nové asymetrické hrozbě. Zatímco výroba dronů stojí Ruskou federaci jen tisíce dolarů, k jejich odvrácení musely vzlétnout stíhačky F-16 a F-35, jejichž provoz je mnohonásobně dražší. Podle expertů je tento nepoměr dlouhodobě neudržitelný.  

    Zneškodněný ruský dron Gerbera na poli u polského Mnizskowa (10. září 2025) | foto: @Osinttechnical

    „Technologie existuje,“ řekl Johannes Pinl, generální ředitel MARSS. Například síť radarů, umělou inteligencí řízené interceptory či koncept tzv. dronové zdi. „Pravděpodobně by teď mohl být slušný kus polské hranice pokryt hezkou dronovou zdí,“ dodal Pinl. Problémem je pomalý a zkostnatělý systém nákupů v členských státech, který brzdí zavádění nových řešení. Zkušenosti z Ukrajiny ale ukazují, že při zrychleném postupu lze moderní systémy nasadit během několika měsíců.

    Rusko mezitím navyšuje produkci na tisíce dronů měsíčně. „Dosažení požadované rychlosti vyžaduje, abychom změnili náš vztah s průmyslem tak, abychom inovovali tempem válečného stavu,“ uvedl nový náčelník britského obranného štábu. NATO proto podle odborníků musí kombinovat drahé zbraňové systémy s levnějšími a rychle dostupnými prostředky, jinak se ekonomická výhoda útočníka ještě prohloubí.

    Zdroj: CNN(USA)

