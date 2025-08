To, co by za běžných okolností působilo jako běžné úřední přeskupení, vzbuzuje v současné transatlantické atmosféře jiné dojmy. Někteří pozorovatelé tvrdí, že generální tajemník NATO Mark Rutte tyto změny provádí s cílem zalíbit se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a činí je způsoby, které Alianci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu škodí.

Tzv. optimalizace se týká zrušení Divize pro veřejnou diplomacii (PDD), přesunu Úřadu zvláštního zástupce NATO pro ženy, mír a bezpečnost (WPS) mimo kancelář generálního tajemníka a sloučení oddělení pro klima a energetickou bezpečnost s oddělením obranné politiky a plánování. Aliance změny hájí jako nutné přizpůsobení se bezpečnostnímu prostředí, nikoli jako politické gesto. Kritici varují před ztrátou důvěry veřejnosti a omezením vlivu Západu ve světě, zvlášť v konkurenci s Čínou.

Nejostřejší výtky zaznívají od dlouholeté zaměstnankyně NATO Dr. Gerlinde Niehus, která přirovnává změny uvnitř aliančních struktur k postupům amerického ministerstva pro vládní efektivitu (DOGE).

„Inspirace pochází z nepromyšleného amerického experimentu DOGE. Restrukturalizace je ve skutečnosti jen elegantním podbízením se americké politice MAGA. Pod záminkou ‚efektivity‘ se na velitelství NATO potlačují nebo ruší funkce, které by mohly Trumpa rozčilovat kvůli své údajné woke agendě nebo domnělé nepodstatnosti,“ napsala Niehus na sociální síti LinkedIn. Niehus se obává snížení podpory občanské společnosti a snížení viditelnosti „nevhodných“ témat.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)