Návštěva se odehrává souběžně s pokračujícími ruskými útoky. Rusko vyslalo 139 dronů různých typů, z nichž 127 bylo podle ukrajinské armády sestřeleno nebo rušeno.
Delegaci NATO vede francouzský admirál Pierre Vandier a s ukrajinskými představiteli jednala mimo jiné o roli ukrajinských vojáků jako modelového protivníka při aliančních cvičeních a o budoucnosti společného centra JATEC. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň uvedl, že uvolnění sankcí vůči Rusku vedlo ke zvýšení jeho příjmů z ropy, které financují válku.
Zdroj: Euronews (Francie)