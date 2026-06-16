Cvičení, pojmenované Gallant Boar 2026, se zúčastní tisíce vojáků a stovky kusů těžké techniky. Záměrem je simulovat scénář, při němž se nepřátelské síly pokoušejí tuto úzkou mezeru odříznout, a izolovat tak pobaltské státy od zbytku aliančního území. Hlavním úkolem cvičení je otestovat rychlost nasazení sil rychlé reakce, koordinaci mezi jednotlivými národními armádami a prověřit logistické trasy v náročném terénu.
Suwalský koridor, ležící mezi Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí, považují plánovači za jedno z nejzranitelnějších míst evropské bezpečnosti. Manévry představují přímou reakci na pokračující militarizaci regionu ze strany Moskvy a Minsku. Do operace se aktivně zapojují polské a litevské jednotky společně s předsunutými bojovými skupinami NATO, což má demonstrovat jednotu a připravenost spojenců bránit alianční území.
Zvýšená intenzita cvičení na východním křídle ukazuje definitivní posun Aliance ke kolektivní odstrašující přítomnosti. Podle vojenských analytiků je udržení průchodnosti této oblasti klíčové pro zachování věrohodnosti obranných záruk v Pobaltí a stabilizaci celého regionu.
Zdroj: TVP World (Polsko)