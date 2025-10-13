Vedení se ujme Nizozemsko a zapojí se 71 letadel ze 14 členských zemí.
„Cvičení nám pomáhá zajistit, aby náš jaderný odstrašující potenciál zůstal co nejvěrohodnější, nejbezpečnější, nejzabezpečenější a nejúčinnější,“ uvedl ve videoprohlášení generální tajemník NATO Mark Rutte. „Zároveň to vysílá jasný signál každému potenciálnímu protivníkovi, že jsme schopni a odhodláni chránit a bránit všechny spojence proti jakékoli hrozbě,“ dodal.
Hlavní část výcviku proběhne nad Severním mořem a na základnách v Belgii, Británii, Dánsku a Nizozemsku. Do cvičení, které nepočítá s použitím ostré munice ani jaderných zbraní, se zapojí i Spojené státy s letouny F-35, doprovodnými tankery a další podporou. Finsko a Polsko vyšlou stíhací letouny, využito bude také průzkumné a elektronické vybavení.
Velká pozornost bude věnována ochraně jaderných zbraní na zemi. „Existuje řada různých hrozeb, které vyhodnocujeme a proti nimž se musíme bránit, protože jde o vysoce chráněná aktiva, vyžadující maximální bezpečnost a ochranu,“ sdělil plukovník Daniel Bunch z aliančního velitelství v Monsu. Aliance zdůraznila, že cvičení není zaměřeno proti žádné konkrétní zemi, a připomněla, že účelem jaderného arzenálu NATO je zachovat mír, zabránit nátlaku a odstrašit agresi.
