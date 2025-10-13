natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO zahájí cvičení zaměřené na ochranu jaderných zbraní

    13. října 2025  15:59
    Severoatlantická aliance zahájí každoroční jaderné cvičení Steadfast Noon, které potrvá zhruba dva týdny.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Vedení se ujme Nizozemsko a zapojí se 71 letadel ze 14 členských zemí.

    „Cvičení nám pomáhá zajistit, aby náš jaderný odstrašující potenciál zůstal co nejvěrohodnější, nejbezpečnější, nejzabezpečenější a nejúčinnější,“ uvedl ve videoprohlášení generální tajemník NATO Mark Rutte. „Zároveň to vysílá jasný signál každému potenciálnímu protivníkovi, že jsme schopni a odhodláni chránit a bránit všechny spojence proti jakékoli hrozbě,“ dodal.

    Hlavní část výcviku proběhne nad Severním mořem a na základnách v Belgii, Británii, Dánsku a Nizozemsku. Do cvičení, které nepočítá s použitím ostré munice ani jaderných zbraní, se zapojí i Spojené státy s letouny F-35, doprovodnými tankery a další podporou. Finsko a Polsko vyšlou stíhací letouny, využito bude také průzkumné a elektronické vybavení.

    Velká pozornost bude věnována ochraně jaderných zbraní na zemi. „Existuje řada různých hrozeb, které vyhodnocujeme a proti nimž se musíme bránit, protože jde o vysoce chráněná aktiva, vyžadující maximální bezpečnost a ochranu,“ sdělil plukovník Daniel Bunch z aliančního velitelství v Monsu. Aliance zdůraznila, že cvičení není zaměřeno proti žádné konkrétní zemi, a připomněla, že účelem jaderného arzenálu NATO je zachovat mír, zabránit nátlaku a odstrašit agresi.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media