natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO: spojenci loni zvýšili výdaje na obranu o pětinu

    30. března 2026  16:19
    Všechny státy Severoatlantické aliance loni splnily nebo překročily cíl výdajů na obranu ve výši 2 % hrubého domácího produktu.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Podle výroční zprávy NATO zvýšily Evropa a Kanada své obranné výdaje v roce 2025 reálně o 20 procent oproti předchozímu roku.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte označil rok 2025 za zásadní a ocenil evropské státy i Kanadu za růst výdajů. Celkové výdaje Evropy a Kanady dosáhly 574 miliard dolarů, přičemž 34 % směřovalo na pořízení velké techniky. Celkové výdaje Aliance přesáhly 1,4 bilionu dolarů.

    Nejvyšší podíl HDP na obranu vydalo Polsko, následované Litvou, Lotyšskem a Estonskem. Francie a Itálie se pohybovaly těsně nad dvouprocentní hranicí. NATO se zároveň dohodlo na zvýšení výdajů až na pět procent HDP do roku 2035, přičemž důraz má být kladen i na posílení obranné výroby.

    Zdroj: Euractive (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media