Podle výroční zprávy NATO zvýšily Evropa a Kanada své obranné výdaje v roce 2025 reálně o 20 procent oproti předchozímu roku.
Generální tajemník NATO Mark Rutte označil rok 2025 za zásadní a ocenil evropské státy i Kanadu za růst výdajů. Celkové výdaje Evropy a Kanady dosáhly 574 miliard dolarů, přičemž 34 % směřovalo na pořízení velké techniky. Celkové výdaje Aliance přesáhly 1,4 bilionu dolarů.
Nejvyšší podíl HDP na obranu vydalo Polsko, následované Litvou, Lotyšskem a Estonskem. Francie a Itálie se pohybovaly těsně nad dvouprocentní hranicí. NATO se zároveň dohodlo na zvýšení výdajů až na pět procent HDP do roku 2035, přičemž důraz má být kladen i na posílení obranné výroby.
Zdroj: Euractive (Belgie)