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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO chce převzít ukrajinský systém rychlé zpětné vazby z bojiště

    24. července 2026  14:54
    Severoatlantická aliance hledá způsoby, jak napodobit ukrajinský systém, v němž se zkušenosti z fronty rychle dostávají k obrannému průmyslu a vedou k vývoji nových řešení. Uvedl to americký generál Alexus Grynkewich, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě.  

    generálporučík USAF Alexus G. Grynkewich | foto: DVIDS

    Ukrajina dokáže nasadit v boji nové technologie, jako například drony a roboty, během týdnů či měsíců od návrhu a následně je upravovat podle zkušeností z bojiště. Cílem je inovovat rychleji, než se Rusové stihnou adaptovat. Některé členské státy už tento přístup testují, například jednotky NATO v Rumunsku vedené Francií nakupují komerčně dostupné technologie a okamžitě je zkoušejí v terénu.

    Vývojový cyklus složitých systémů, jako jsou válečné lodě, letadla a obrněná vozidla vyvíjené tradičními obrannými firmami, může trvat roky. Západní startupy vstupující do obranného sektoru se však snaží ukrajinský model napodobovat. Podle francouzského admirála Pierra Vandiera se Aliance postupně přesouvá k technologiím, které lze rychle aktualizovat. NATO však podle něj brzdí regulace a právní omezení, která zpomalují vývoj a inovace.

    Zdroj: Business Insider (USA)

    dkr; natoaktual.cz

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