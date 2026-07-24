Ukrajina dokáže nasadit v boji nové technologie, jako například drony a roboty, během týdnů či měsíců od návrhu a následně je upravovat podle zkušeností z bojiště. Cílem je inovovat rychleji, než se Rusové stihnou adaptovat. Některé členské státy už tento přístup testují, například jednotky NATO v Rumunsku vedené Francií nakupují komerčně dostupné technologie a okamžitě je zkoušejí v terénu.
Vývojový cyklus složitých systémů, jako jsou válečné lodě, letadla a obrněná vozidla vyvíjené tradičními obrannými firmami, může trvat roky. Západní startupy vstupující do obranného sektoru se však snaží ukrajinský model napodobovat. Podle francouzského admirála Pierra Vandiera se Aliance postupně přesouvá k technologiím, které lze rychle aktualizovat. NATO však podle něj brzdí regulace a právní omezení, která zpomalují vývoj a inovace.
Zdroj: Business Insider (USA)