Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    23. prosince 2025  14:10
    Evropský energetický sektor vyzývá k naléhavým opatřením na ochranu kritické energetické infrastruktury před fyzickými i kybernetickými útoky a navrhuje, aby související investice byly zahrnuty do obranných rozpočtů členských států NATO.  

    Energetický závod (ilustrační foto) | foto: Evropská unie

    Na základě zkušeností s ruskými útoky na ukrajinský energetický systém zaslala organizace Eurelectric – která zastupuje více než 3 500 firem v oblasti výroby, distribuce a dodávek elektřiny napříč Evropou – dopis Radě EU pro energetiku. Eurelectric zdůrazňuje, že energetická bezpečnost by měla být součástí obranných výdajů členských států NATO, které mají podle nedávných rozhodnutí vzrůst na 5 % HDP. Z toho 3,5 % by mělo směřovat na vojenské vybavení, zatímco 1,5 % má být vyčleněno na související investice, například kybernetickou bezpečnost a ochranu kritické infrastruktury.

    Energetický průmysl usiluje o to, aby část z těchto 1,5 % HDP – odhadovaných zhruba na 250 miliard eur – byla nasměrována do tří klíčových oblastí: zvyšování připravenosti, posilování strategické autonomie a zajištění spolehlivých dodávek elektřiny.

    Zdroj: Greek City Times (Řecko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

