Na základě zkušeností s ruskými útoky na ukrajinský energetický systém zaslala organizace Eurelectric – která zastupuje více než 3 500 firem v oblasti výroby, distribuce a dodávek elektřiny napříč Evropou – dopis Radě EU pro energetiku. Eurelectric zdůrazňuje, že energetická bezpečnost by měla být součástí obranných výdajů členských států NATO, které mají podle nedávných rozhodnutí vzrůst na 5 % HDP. Z toho 3,5 % by mělo směřovat na vojenské vybavení, zatímco 1,5 % má být vyčleněno na související investice, například kybernetickou bezpečnost a ochranu kritické infrastruktury.
Energetický průmysl usiluje o to, aby část z těchto 1,5 % HDP – odhadovaných zhruba na 250 miliard eur – byla nasměrována do tří klíčových oblastí: zvyšování připravenosti, posilování strategické autonomie a zajištění spolehlivých dodávek elektřiny.
Zdroj: Greek City Times (Řecko)