Banka by měla vytvořit stovky pracovních míst ve finančním sektoru, výzkumu a analytice, přičemž mezi kandidátskými městy jsou Montréal, Ottawa, Toronto a Vancouver.
Projekt představuje posilu pro premiéra Marka Carneyho, který prosazuje výraznou proměnu kanadské bezpečnostní a zahraniční politiky. V reakci na geopolitickou nejistotu a napětí ve vztazích se Spojenými státy vláda rozšiřuje obranné výdaje, investuje do bezpečnostní infrastruktury a snaží se diverzifikovat obchodní i bezpečnostní vazby. Součástí tohoto přístupu je také nové strategické partnerství s Evropskou unií a první kanadská strategie obranného průmyslu.
Dosažení nového cíle NATO ve výši pěti procent HDP na obranu bude bez výrazných rozpočtových změn obtížné. Kanada zároveň čelí složitým prioritám spojeným s ochranou Arktidy i závislostí na Spojených státech v oblasti bezpečnosti a ekonomiky.
Vláda proto připravuje novou bezpečnostní strategii, která má určit dlouhodobé priority země, posílit strategickou autonomii Kanady a zohlednit také klimatickou, ekonomickou i technologickou bezpečnost.
Zdroj: The Conversation (Austrálie)