natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kanada bude hostit novou obrannou banku NATO. Má usnadnit financování projektů

    14. května 2026  18:11
    Kanada byla vybrána jako sídlo nové Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), původně označované jako „banka NATO“. Instituce má usnadnit financování obranných a bezpečnostních projektů členským i nečlenským zemím Severoatlantické aliance.  

    Kanadský premiér Mark Carney | foto: @MarkJCarney

    Banka by měla vytvořit stovky pracovních míst ve finančním sektoru, výzkumu a analytice, přičemž mezi kandidátskými městy jsou Montréal, Ottawa, Toronto a Vancouver.

    Projekt představuje posilu pro premiéra Marka Carneyho, který prosazuje výraznou proměnu kanadské bezpečnostní a zahraniční politiky. V reakci na geopolitickou nejistotu a napětí ve vztazích se Spojenými státy vláda rozšiřuje obranné výdaje, investuje do bezpečnostní infrastruktury a snaží se diverzifikovat obchodní i bezpečnostní vazby. Součástí tohoto přístupu je také nové strategické partnerství s Evropskou unií a první kanadská strategie obranného průmyslu.

    Dosažení nového cíle NATO ve výši pěti procent HDP na obranu bude bez výrazných rozpočtových změn obtížné. Kanada zároveň čelí složitým prioritám spojeným s ochranou Arktidy i závislostí na Spojených státech v oblasti bezpečnosti a ekonomiky.

    Vláda proto připravuje novou bezpečnostní strategii, která má určit dlouhodobé priority země, posílit strategickou autonomii Kanady a zohlednit také klimatickou, ekonomickou i technologickou bezpečnost.

    Zdroj: The Conversation (Austrálie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media