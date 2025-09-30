natoaktual.cz

    30. září 2025  15:14
    Laser australské firmy Eletric Optic Systems (EOS) se stane novou obrannou linií Severoatlantické aliance proti nepřátelským dronům.  

    Transportní letoun C-130H australského letectva. | foto: U.S. Air Force / Tech Sgt. Michael R. Holzworth

    Výkonný laser přezdívaný Apollo je schopný zničit až 20 dronů za minutu. Náklady při jednom použití se pohybují přibližně okolo jednoho amerického dolaru. Podle informací EOS si laserový systém zatím koupil jeden západoevropský stát.

    „NATO neustále zkoumá inovace, které posilují naši společnou bezpečnost, včetně nových prostředků obrany proti dronům,“ uvedl mluvčí Aliance.

    Laser představuje levnější alternativu pro obranu proti dronům. Systém o výkonu 100 kW má dosah až 6 km a za použití elektřiny zahřeje cíl světelnými částicemi tak, že materiál shoří, roztaví se, vznítí se nebo exploduje. Lasery mají však i své nevýhody. Jejich přesnost může snižovat vlhkost, déšť, mlha nebo prach a dosah zůstává omezený.

    Cena jednoho systému je podle EOS v řádu desítek milionů dolarů, přičemž země jako Rusko, Čína, Spojené státy americké nebo Izrael vyvíjejí podobné laserové systémy. EOS je v současnosti jediná společnost mimo USA, která vyvinula lasery schopné zničit objekty ve vesmíru.

    Zdroj: ABC News(Austrálie)

    natoaktual.cz

