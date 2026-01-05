natoaktual.cz

    5. ledna 2026  16:46
    Finská zbrojařská společnost Patria výrazně navyšuje své výrobní kapacity, což se týká také produkce kolového obrněného transportéru CAVS 6×6, o který prudce roste zájem v severní a západní Evropě.  

    Ilustrační foto. | foto: @group_patria

    Práce na vozidle začaly v roce 2020 v rámci společného finsko-lotyšského programu jako na cenově dostupné, masově vyráběné platformě pro armády členských států Severoatlantické aliance.

    Od té doby se projekt rozrostl na konsorcium sedmi zemí, včetně Švédska, Německa, Dánska, Velké Británie a Norska. Největším odběratelem se stalo Německo, které si objednalo 876 kusů, zatímco Finsko, Lotyšsko a Švédsko si objednaly stovky dalších vozidel. Tento typ vozidla byl také z Lotyšska dodán na Ukrajinu.

    CAVS 6×6 je určen k přepravě až deseti vojáků a disponuje pancéřováním schopným odolat minám, dělostřeleckým výbuchům i palbě těžkých kulometů. Konstrukce je optimalizována pro extrémní podmínky: vozidlo funguje při teplotách až −40 °C, dokáže překonávat tundru, bažiny i menší vodní překážky. Právě schopnost rychlého přesunu v málo prostupném arktickém terénu je považována za klíčovou.

    V budoucnu přibydou i dronová protiopatření na základě zkušeností z války na Ukrajině. Rostoucí poptávka souvisí se zhoršující se bezpečnostní situací v severní Evropě a posilováním ruské vojenské přítomnosti v Arktidě. Právě proto se po vstupu Finska do Severoatlantické aliance tento region stal centrem aliančních cvičení.

    Zdroj: Business Insider (USA)

    dkr; natoaktual.cz

