Přichází s tím poté, co americký prezident Donald Trump strategické partnery v NATO rozhodil tvrzením, že USA potřebují kontrolovat Grónsko, aby odvrátily bezpečnostní hrozby ze strany Ruska a Číny.
Martin O’Donnell, mluvčí Nejvyššího velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě, novinářům řekl, že zvýšená ostražitost NATO má posílit postavení Aliance v Arktidě a na Dálném severu. Další podrobnosti ale neposkytl, protože plánování je teprve na začátku.
Kvůli ohrožení soudržnosti obranné Aliance byli evropští spojenci Washingtonu nuceni důrazně podporovat dánskou suverenitu nad Grónskem, a zároveň se vyhýbat dalšímu vyostřování vztahů s Trumpem. Vysocí představitelé USA, Dánska a Grónska minulý týden zahájili diplomatická jednání, jejichž cílem je „prodiskutovat, jak řešit americké obavy o bezpečnost v Arktidě a zároveň respektovat hranice a suverenitu Grónska.“
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)