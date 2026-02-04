natoaktual.cz

    4. února 2026  16:27
    Severoatlantická aliance plánuje misi v Arktidě.  

    Kanadská válečná loď v Arktidě | foto: Kanadské ministerstvo obrany

    Přichází s tím poté, co americký prezident Donald Trump strategické partnery v NATO rozhodil tvrzením, že USA potřebují kontrolovat Grónsko, aby odvrátily bezpečnostní hrozby ze strany Ruska a Číny.

    Martin O’Donnell, mluvčí Nejvyššího velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě, novinářům řekl, že zvýšená ostražitost NATO má posílit postavení Aliance v Arktidě a na Dálném severu. Další podrobnosti ale neposkytl, protože plánování je teprve na začátku.

    Kvůli ohrožení soudržnosti obranné Aliance byli evropští spojenci Washingtonu nuceni důrazně podporovat dánskou suverenitu nad Grónskem, a zároveň se vyhýbat dalšímu vyostřování vztahů s Trumpem. Vysocí představitelé USA, Dánska a Grónska minulý týden zahájili diplomatická jednání, jejichž cílem je „prodiskutovat, jak řešit americké obavy o bezpečnost v Arktidě a zároveň respektovat hranice a suverenitu Grónska.“

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

