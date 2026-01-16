natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    16. ledna 2026
    Severoatlantická aliance zvažuje vytvoření nové alianční mise s názvem Arktická stráž (Arctic sentry), která by měla pomoci uklidnit rostoucí napětí mezi Dánskem a Spojenými státy v souvislosti s budoucím statusem Grónska.  

    Severní pobřeží Grónska. Ilustrační foto. | foto: NASA/Michael Studinger.

    O návrhu se jednalo na setkání aliančních velvyslanců v Bruselu poté, co Washington opakovaně naznačil možnost převzetí ostrova, nevylučující ani použití síly. Inspirací jsou mise Baltská stráž a Východní stráž z roku 2025, které NATO považuje za úspěšné.

    Cílem Arktické stráže by bylo posílit vzdušný a námořní dohled v Arktidě v reakci na možné budoucí aktivity Ruska a Číny, zejména s ohledem na tání ledu a otevírání nových námořních tras. Podle zvažovaného scénáře by evropské státy převzaly hlídkování ve vzduchu a na moři, zatímco USA by mohly zvýšit počet svých vojáků v Grónsku na základě platné obranné dohody z roku 1951. Tento model by mohl oslabit americký argument, že Spojené státy musí ostrov kontrolovat samy.

    Návrh má však i odpůrce. Vedení NATO upozorňuje na značné logistické a personální limity, zejména nedostatek arktických lodí a jednotek s odpovídajícími zkušenostmi. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Generál Alexus Grynkewich i německý ministr obrany Boris Pistorius označili konkrétní misi za předčasnou. Přesto generální tajemník NATO Mark Rutte jedná s Washingtonem o širší roli Aliance v Arktidě. Podle diplomatů by rozšířená angažovanost NATO mohla vést ke kompromisu, který by předešel dalšímu vyhrocení sporu o Grónsko.

    Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (ČR/USA)

    dkr; natoaktual.cz

