Pothier uvedl, že západní státy si budou muset vybrat, zda půjde o rozvodový summit, nebo summit usmíření. Podle něj se Aliance potýká s napětím kvůli sporům kolem Grónska, Íránu i budoucnosti americké vojenské přítomnosti v Evropě. „Došlo k opravdu vážným nejen napětím, ale přímo trhlinám mezi oběma stranami Atlantiku,“ upozornil Pothier.
Pothier upozornil, že případné omezení amerických sil v Evropě by mělo silný politický dopad, i kdyby nešlo o okamžitý a rozsáhlý odsun. Připomněl, že americká infrastruktura v Evropě je důležitá také pro globální operace Washingtonu včetně Blízkého východu. „Stažení pěti tisíc vojáků politicky vysílá velmi silný signál, že USA jsou ochotné stahovat své síly,“ řekl Pothier.
Vyjádřil se také ke korupční kauze spojené s Andrijem Jermakem, bývalým šéfem kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který čelí podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s luxusním developerským projektem u Kyjeva. Podle Pothiera případ ukazuje, že ukrajinské protikorupční instituce jsou ochotné zasahovat i proti vysoce postaveným osobám. „Myslím si, že je to spíše důkaz toho, že Ukrajina bere věci vážně a dospívá v oblasti právního státu a reforem, než opak,“ dodal.
