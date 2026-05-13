natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pothier: NATO čeká v Ankaře test vztahů mezi Evropou a USA

    13. května 2026  17:18
    Nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře může podle bývalého ředitele politického plánování NATO Fabrice Pothiera rozhodnout o budoucnosti vztahů mezi Evropou a Spojenými státy.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Pothier uvedl, že západní státy si budou muset vybrat, zda půjde o rozvodový summit, nebo summit usmíření. Podle něj se Aliance potýká s napětím kvůli sporům kolem Grónska, Íránu i budoucnosti americké vojenské přítomnosti v Evropě. „Došlo k opravdu vážným nejen napětím, ale přímo trhlinám mezi oběma stranami Atlantiku,“ upozornil Pothier.

    Pothier upozornil, že případné omezení amerických sil v Evropě by mělo silný politický dopad, i kdyby nešlo o okamžitý a rozsáhlý odsun. Připomněl, že americká infrastruktura v Evropě je důležitá také pro globální operace Washingtonu včetně Blízkého východu. „Stažení pěti tisíc vojáků politicky vysílá velmi silný signál, že USA jsou ochotné stahovat své síly,“ řekl Pothier.

    Vyjádřil se také ke korupční kauze spojené s Andrijem Jermakem, bývalým šéfem kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který čelí podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s luxusním developerským projektem u Kyjeva. Podle Pothiera případ ukazuje, že ukrajinské protikorupční instituce jsou ochotné zasahovat i proti vysoce postaveným osobám. „Myslím si, že je to spíše důkaz toho, že Ukrajina bere věci vážně a dospívá v oblasti právního státu a reforem, než opak,“ dodal.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media