    NATO posiluje protivzdušnou obranu, velitelé letectva jednali v Ramsteinu

    14. dubna 2026  16:35
    Velitelství Allied Air Command uspořádalo v německém Ramsteinu první letošní sympozium velitelů letectva Severoatlantické aliance. Setkání sloužilo jako platforma pro sladění národních příspěvků a koordinaci schopností v oblasti vzdušné a kosmické síly s cílem zajistit obranu celého území Aliance.  

    Dánské stroje F-16 a americké F-15 během převzetí ochrany vzdušného prostoru Pobaltí | foto: NATO Photos

    Hlavním tématem bylo posílení přechodu od tradičního air policingu k robustnější protivzdušné obraně odpovídající současnému bezpečnostnímu prostředí. Dvoudenního jednání se zúčastnili zástupci 27 členských a pěti partnerských zemí, kteří diskutovali například o systémech velení a řízení, integrované protivzdušné a protiraketové obraně či posilování východního křídla.

    Sympozium se zaměřilo také na sdílení zkušeností a technologický rozvoj, včetně prezentace systémů proti bezpilotním prostředkům. Podle velitele Allied Air Command Jasona Hindse Aliance reaguje na stále složitější bezpečnostní prostředí a posiluje spolupráci, aby si udržela schopnost odstrašení a obrany proti potenciálním protivníkům. „Vaše přítomnost zde dokazuje náš společný závazek k přínosu letecké síly pro obranu Aliance,“ uvedl Hinds.

    Zdroj: NATO (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

