Hlavním tématem bylo posílení přechodu od tradičního air policingu k robustnější protivzdušné obraně odpovídající současnému bezpečnostnímu prostředí. Dvoudenního jednání se zúčastnili zástupci 27 členských a pěti partnerských zemí, kteří diskutovali například o systémech velení a řízení, integrované protivzdušné a protiraketové obraně či posilování východního křídla.
Sympozium se zaměřilo také na sdílení zkušeností a technologický rozvoj, včetně prezentace systémů proti bezpilotním prostředkům. Podle velitele Allied Air Command Jasona Hindse Aliance reaguje na stále složitější bezpečnostní prostředí a posiluje spolupráci, aby si udržela schopnost odstrašení a obrany proti potenciálním protivníkům. „Vaše přítomnost zde dokazuje náš společný závazek k přínosu letecké síly pro obranu Aliance,“ uvedl Hinds.
Zdroj: NATO (Belgie)