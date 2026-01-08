natoaktual.cz

    8. ledna 2026  14:59
    Nová offline aplikace pro převod hlasu na hlas s názvem Project VERITAS, která využívá deterministickou umělou inteligenci, byla vyvinuta s cílem zlepšit komunikaci mezi ozbrojenými silami Severoatlantické aliance a Velké Británie operujícími ve vzdálených nebo vysoce zabezpečených prostředích, kde je přístup k internetu omezený nebo zcela nedostupný.  

    Umělá inteligence. Ilustrační snímek | foto: DARPA

    Aplikace vznikla ve spolupráci jednotky kybernetických inovací jHubMed, která spadá pod Ministerstvo obrany Velké Británie, s poskytovatelem překladatelských technologií MyLanguage. Projekt umožňuje mluvený překlad mezi více jazyky v reálném čase a je určen pro zařízení se systémem Android. Překlad představuje ve vojenských i humanitárních operacích zásadní výzvu, jelikož fyzičtí tlumočníci nejsou vždy k dispozici. Díky aplikaci mohou zdravotníci v humanitárních misích komunikovat s pacienty přímo v jejich rodném jazyce, a to i v odlehlých oblastech bez připojení k síti.

    Kromě zdravotní péče aplikace výrazně zlepšuje komunikaci mezi spojeneckými jednotkami, což může vést k rychlejšímu a efektivnějšímu rozhodování v operačním prostředí. Mezi aktuálně podporované jazyky patří ukrajinština, francouzština, arabština, hindština, španělština, ruština a mandarínština. Na rozdíl od běžně dostupných komerčních překladatelských nástrojů je Project VERITAS plně offline a funguje s takzvanou „vzduchovou mezerou“ (air gap), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti v citlivých operacích nebo v prostředích s nízkým elektromagnetickým vyzařováním.

    Zdroj: UKAuthority (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

