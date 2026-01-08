Aplikace vznikla ve spolupráci jednotky kybernetických inovací jHubMed, která spadá pod Ministerstvo obrany Velké Británie, s poskytovatelem překladatelských technologií MyLanguage. Projekt umožňuje mluvený překlad mezi více jazyky v reálném čase a je určen pro zařízení se systémem Android. Překlad představuje ve vojenských i humanitárních operacích zásadní výzvu, jelikož fyzičtí tlumočníci nejsou vždy k dispozici. Díky aplikaci mohou zdravotníci v humanitárních misích komunikovat s pacienty přímo v jejich rodném jazyce, a to i v odlehlých oblastech bez připojení k síti.
Kromě zdravotní péče aplikace výrazně zlepšuje komunikaci mezi spojeneckými jednotkami, což může vést k rychlejšímu a efektivnějšímu rozhodování v operačním prostředí. Mezi aktuálně podporované jazyky patří ukrajinština, francouzština, arabština, hindština, španělština, ruština a mandarínština. Na rozdíl od běžně dostupných komerčních překladatelských nástrojů je Project VERITAS plně offline a funguje s takzvanou „vzduchovou mezerou“ (air gap), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti v citlivých operacích nebo v prostředích s nízkým elektromagnetickým vyzařováním.
Zdroj: UKAuthority (Velká Británie)