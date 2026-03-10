Podle Jižního velitelství USA k zásahu došlo na známé pašerácké trase, armáda však neposkytla důkazy, že loď skutečně převážela drogy. Útok je součástí kampaně administrativy prezidenta Donalda Trumpa proti pašerákům drog v regionu.
Od začátku operací proti takzvaným narkoteroristům loni v září bylo při více než čtyřiceti podobných úderech v Karibiku a Tichém oceánu zabito nejméně 157 lidí. Trump uvedl, že Spojené státy vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely v Latinské Americe a vyzval regionální státy ke společnému vojenskému postupu proti organizovanému zločinu.
Operace vyvolala kritiku části politiků a právních expertů, kteří zpochybňují její legalitu i účinnost. Kritici poukazují také na incident z prvního útoku, kdy byli při následném zásahu zabiti přeživší zasažené lodě.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)