    Americká armáda při útoku na loď převážející drogy zabila šest lidí

    10. března 2026  11:58
    Americká armáda oznámila, že při útoku na loď podezřelou z pašování drog ve východním Pacifiku zabila šest mužů.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    Podle Jižního velitelství USA k zásahu došlo na známé pašerácké trase, armáda však neposkytla důkazy, že loď skutečně převážela drogy. Útok je součástí kampaně administrativy prezidenta Donalda Trumpa proti pašerákům drog v regionu.

    Od začátku operací proti takzvaným narkoteroristům loni v září bylo při více než čtyřiceti podobných úderech v Karibiku a Tichém oceánu zabito nejméně 157 lidí. Trump uvedl, že Spojené státy vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely v Latinské Americe a vyzval regionální státy ke společnému vojenskému postupu proti organizovanému zločinu.

    Operace vyvolala kritiku části politiků a právních expertů, kteří zpochybňují její legalitu i účinnost. Kritici poukazují také na incident z prvního útoku, kdy byli při následném zásahu zabiti přeživší zasažené lodě.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

