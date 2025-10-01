Jednotlivé složky se tyto cíle snaží naplnit rozdílnými přístupy. Ministr obrany Pete Hegseth označil obrat k dosažení cílů za předčasné vítězství a tvrdí, že za vlády demokratického prezidenta Joea Bidena byl zájem o službu v ozbrojených silách slabý. Avšak statistiky poukazují na dlouhodobý trend způsobený speciálními programy, které byly spuštěny již před několika lety.
Největšího úspěchu dosáhla americká námořní pěchota, která se rozhodla pevně dodržovat své vysoké náborové standardy a uspěla. V letošním roce přijala 30 536 vojáků a 1 792 důstojníků.
Velitel zodpovědný za náborový úspěch námořní pěchoty zdůraznil, že současná politická situace neměla žádný vliv na příliv nováčků. Na rozdíl od armády či námořnictva, které musely zavést speciální přípravné programy nebo uvolnit přijímací podmínky pro rekruty. Podle generála Williama Bowerse právě pověst elitního sboru námořní pěchoty láká jen určitý typ mladých lidí. Dále je výhodou, že díky své menší velikosti, která čítá 170 tisíc příslušníků, má pěchota také nižší náborové cíle než armáda či námořnictvo.
Armáda má nyní více než 450 tisíc příslušníků a její náborový cíl pro rok 2025 byl získat 61 tisíc nových vojáků. Námořnictvo má více než 440 tisíc příslušníků a stanovilo si náborový cíl na 40 tisíc nových rekrutů. Podle Bowerse má námořní pěchota za sebou také desítky let soustavného zaměření na nábor. „Máme asi 45letý náskok,” uvedl Bowers.
Zdroj: Military.com (USA)