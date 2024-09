Organizace Studenti za spravedlivé přijímání (SFFA) podala žalobu na akademii kvůli výjimce, která umožňuje brát rasu v úvahu během přijímacího řízení. SFFA již dříve uspěla v podobném případu proti americkým univerzitám, což vedlo k zákazu zohledňování rasy při přijímání na vysoké školy. Toto rozhodnutí ukončilo dlouhodobou praxi, jež měla za cíl zvýšit šance historicky sociálně znevýhodněných skupin. Výjimka byla udělena pouze vojenským akademiím.

Během procesu svědčili současní i bývalí vojáci s různými názory ohledně vlivu rasy na ozbrojené síly. Podle akademie diverzita pomáhá předcházet vnitřním konfliktům a zajišťuje bojovou připravenost. Na druhé straně žalobci argumentují, že upřednostňování menšin je nespravedlivé vůči bílým uchazečům.

Experti žalobců předložili možné alternativní modely příjímacího řízení, ale většina z nich ukazovala, že by se zvýšil podíl bílých studentů a snížilo by se zastoupení menšin. Proces by měl skončit tento týden, ale pravděpodobně dojde k jeho odvolání.

Zdroj: Associated Press (USA)