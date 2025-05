Nahrazení amerického vybavení a vojáků by Evropu stálo až 1 bilion dolarů a trvalo by čtvrt století je nahradit.

To zahrnuje náklady na nákup vojenské techniky a další výdaje na její údržbu a vojáky, kteří by ji obsluhovali. Největší náklady by šly na pořízení bojových letounů, torpédoborců a protivzdušných systémů dlouhého doletu. Evropa by musela také převzít velení a zpravodajské kapacity, které nyní zajišťují USA. Politické, průmyslové i finanční překážky brání Evropě v dosažení plné vojenské autonomie.

Zdroj: Politico (Belgie)