    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Mnichovská konference: přiveze Rubio smířlivější tón?

    13. února 2026  15:22
    Když americký viceprezident J. D. Vance loni přijel na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, šokoval své hostitele prohlášením, že potlačování svobody projevu evropskými spojenci Washingtonu představuje větší bezpečnostní riziko než ruská vojenská agrese.  

    Americký ministr zahraničí Marc Rubio | foto: US State Department

    Letos, kdy americkou delegaci vede ministr zahraničí Marco Rubio, mohou Evropané doufat v méně konfrontační atmosféru.

    „Ministr Rubio a viceprezident Vance sdělují své poselství odlišným způsobem a mají rozdílný osobní styl. V samotné politice však podle mě panuje stoprocentní shoda,“ uvedl Alexander Gray, který během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa působil v Radě národní bezpečnosti (NSC).

    „Poselství bude vycházet z Národní bezpečnostní strategie (NSS): jasně vymezí americké zájmy i to, kde se překrývají s evropskými. Zároveň se ale nebudeme zdráhat upozornit na oblasti, kde existují znepokojivé neshody,“ dodal.

    Strategie NSS, zveřejněná v prosinci 2025, se nesla v duchu Vanceova projevu a kritizovala to, co označila za „civilizační vymazání“ – v narážce na evropskou politiku týkající se nenávistných projevů na internetu a migrace. V Moskvě si vysloužila pozitivní reakce zejména za pasáže o obnovení strategické stability s Ruskem. Šlo o jeden z řady momentů, které během uplynulého roku vyhrotily transatlantické vztahy – od ostré výměny názorů v Oválné pracovně mezi prezidentem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským až po evropský odpor vůči americkému tlaku na Dánsko kvůli Grónsku.

    Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (ČR/USA)

    natoaktual.cz

