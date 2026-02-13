Letos, kdy americkou delegaci vede ministr zahraničí Marco Rubio, mohou Evropané doufat v méně konfrontační atmosféru.
„Ministr Rubio a viceprezident Vance sdělují své poselství odlišným způsobem a mají rozdílný osobní styl. V samotné politice však podle mě panuje stoprocentní shoda,“ uvedl Alexander Gray, který během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa působil v Radě národní bezpečnosti (NSC).
„Poselství bude vycházet z Národní bezpečnostní strategie (NSS): jasně vymezí americké zájmy i to, kde se překrývají s evropskými. Zároveň se ale nebudeme zdráhat upozornit na oblasti, kde existují znepokojivé neshody,“ dodal.
Strategie NSS, zveřejněná v prosinci 2025, se nesla v duchu Vanceova projevu a kritizovala to, co označila za „civilizační vymazání“ – v narážce na evropskou politiku týkající se nenávistných projevů na internetu a migrace. V Moskvě si vysloužila pozitivní reakce zejména za pasáže o obnovení strategické stability s Ruskem. Šlo o jeden z řady momentů, které během uplynulého roku vyhrotily transatlantické vztahy – od ostré výměny názorů v Oválné pracovně mezi prezidentem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským až po evropský odpor vůči americkému tlaku na Dánsko kvůli Grónsku.
Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (ČR/USA)