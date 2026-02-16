„Oba naznačili, že Evropu vnímají jako partnera, že USA věří, že NATO je pro USA dobré, a že chtějí, aby toto partnerství fungovalo,“ uvedla Ellehuus. Zároveň ale zaznělo, že Evropa má převzít větší odpovědnost za obranu. Ellehuus upozornila na ztrátu důvěry, obavy o osud Grónska i na riziko rozlišování mezi spojenci. „Mám obavy, že budou rozlišovat mezi spojenci a rozhodnou se, že někteří stojí za obranu více než jiní. A to samozřejmě podkopává celý princip NATO,“ dodala.
Evropští lídři slíbili posílit obranu. Německý kancléř Friedrich Merz vyzval k silnější evropské roli v NATO, britský premiér Keir Starmer k užší spolupráci s kontinentem a Emmanuel Macron k širší evropské obraně i mimo EU. Podle Ellehuus jsou to správné kroky, zároveň ale zmínila rozpočtové potíže a překážky spolupráce.
V otázce Ukrajiny podle ní převládá skepse k rychlému příměří a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k většímu tlaku na Rusko. „Převažoval pocit, že Rusko to s ukončením války nemyslí vážně a že současná jednání jsou jen pokusem Ruska koupit si čas, aby mohlo pokračovat v boji,“ řekla Ellehuus o rozhovorech vedených Spojenými státy.
Čína se podle Ellehuus snaží zaplnit prostor, který USA opouštějí. Čínský ministr zahraničí Wang I mluvil o posílení vztahů s Německem a Kanadou a nabídl humanitární pomoc Ukrajině. Peking se prezentoval jako obránce multilateralismu, i když tomu podle ní málokdo věří, a Evropany lákají možné ekonomické přínosy užší spolupráce s Čínou.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)