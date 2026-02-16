natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Čtyři závěry z Mnichovské bezpečnostní konference

    16. února 2026  17:48
    Na Mnichovské bezpečnostní konferenci podle ředitelky britského institutu RUSI Rachel Ellehuus vyslala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa smířlivější signál než loni, když prezident poslal umírněnější představitele Marca Rubia a Elbridge Colbyho.  

    ilustrační snímek | foto: Munich Security Conference 2021 / Youtube

    „Oba naznačili, že Evropu vnímají jako partnera, že USA věří, že NATO je pro USA dobré, a že chtějí, aby toto partnerství fungovalo,“ uvedla Ellehuus. Zároveň ale zaznělo, že Evropa má převzít větší odpovědnost za obranu. Ellehuus upozornila na ztrátu důvěry, obavy o osud Grónska i na riziko rozlišování mezi spojenci. „Mám obavy, že budou rozlišovat mezi spojenci a rozhodnou se, že někteří stojí za obranu více než jiní. A to samozřejmě podkopává celý princip NATO,“ dodala.

    Evropští lídři slíbili posílit obranu. Německý kancléř Friedrich Merz vyzval k silnější evropské roli v NATO, britský premiér Keir Starmer k užší spolupráci s kontinentem a Emmanuel Macron k širší evropské obraně i mimo EU. Podle Ellehuus jsou to správné kroky, zároveň ale zmínila rozpočtové potíže a překážky spolupráce.

    V otázce Ukrajiny podle ní převládá skepse k rychlému příměří a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k většímu tlaku na Rusko. „Převažoval pocit, že Rusko to s ukončením války nemyslí vážně a že současná jednání jsou jen pokusem Ruska koupit si čas, aby mohlo pokračovat v boji,“ řekla Ellehuus o rozhovorech vedených Spojenými státy.

    Čína se podle Ellehuus snaží zaplnit prostor, který USA opouštějí. Čínský ministr zahraničí Wang I mluvil o posílení vztahů s Německem a Kanadou a nabídl humanitární pomoc Ukrajině. Peking se prezentoval jako obránce multilateralismu, i když tomu podle ní málokdo věří, a Evropany lákají možné ekonomické přínosy užší spolupráce s Čínou.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media