    Druhý den mírových rozhovorů Ukrajiny a Ruska v SAE bez průlomu

    6. února 2026  14:37
    Druhý den Američany zprostředkovaných jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí skončil bez zásadního posunu k ukončení války, která je nejkrvavějším konfliktem v Evropě od druhé světové války.  

    ilustrační foto. | foto: @Defence_U

    Obě strany se však dohodly na vzájemné výměně 157 válečných zajatců. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff upozornil, že před případným průlomem je stále nutná další intenzivní práce.

    Jednání trvala ve čtvrtek zhruba tři hodiny a navazovala na delší trilaterální schůzku z předchozího dne. Podle ukrajinských i ruských představitelů byla atmosféra rozhovorů konstruktivní a obě strany ocenily roli Spojených států a Spojených arabských emirátů jako prostředníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že dialog bude pokračovat i v blízké budoucnosti.

    Navzdory opatrně pozitivnímu tónu zůstávají vyhlídky na mír nejisté. Moskva nadále prosazuje maximalistické územní požadavky, zejména úplné odstoupení Donbasu, což Kyjev odmítá. Současně pokračují ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které zhoršují humanitární situaci a prodlužují konflikt.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

