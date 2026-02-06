Obě strany se však dohodly na vzájemné výměně 157 válečných zajatců. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff upozornil, že před případným průlomem je stále nutná další intenzivní práce.
Jednání trvala ve čtvrtek zhruba tři hodiny a navazovala na delší trilaterální schůzku z předchozího dne. Podle ukrajinských i ruských představitelů byla atmosféra rozhovorů konstruktivní a obě strany ocenily roli Spojených států a Spojených arabských emirátů jako prostředníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že dialog bude pokračovat i v blízké budoucnosti.
Navzdory opatrně pozitivnímu tónu zůstávají vyhlídky na mír nejisté. Moskva nadále prosazuje maximalistické územní požadavky, zejména úplné odstoupení Donbasu, což Kyjev odmítá. Současně pokračují ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které zhoršují humanitární situaci a prodlužují konflikt.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)