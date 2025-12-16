natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zelenskyj a Trump mluví o pokroku v mírových jednáních, klíčové otázky zůstávají

    16. prosince 2025  15:50
    Západní lídři v Berlíně přivítali posun v rozhovorech o ukončení války na Ukrajině poté, co tým amerického prezidenta Donalda Trumpa předložil Ukrajině návrh bezpečnostních záruk po vzoru článku 5 Severoatlantické aliance.  

    ilustrační foto. | foto: Defence_U

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil plán za dobrý, ale jen jako první návrh – bez dohody o Donbasu a bez jistoty, že s ním ruský prezident Vladimir Putin souhlasí.

    „Poprvé od roku 2022 je příměří představitelné. Nyní je zcela na Rusku, zda lze do Vánoc dosáhnout příměří,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci se Zelenským.

    Návrh počítá se společnými evropsko-americkými zárukami, udržením ukrajinské armády o síle 800 tisíc vojáků a vznikem mnohonárodní „síly Ukrajina“, vedené evropskými státy a podporované Spojenými státy. Tato síla by zajišťovala ochranu území a pomáhala budovat ukrajinské ozbrojené síly, zatímco mechanismus pod vedením USA by dohlížel na příměří a varoval před novým útokem.

    Část diplomatů v EU však pochybuje o věrohodnosti záruk bez členství v NATO a o stabilitě americké politiky. Unie zároveň hledá shodu, jak využít výnosy ze zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině, aby Kyjev zvládl financovat obranu i v příštím roce.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    natoaktual.cz

