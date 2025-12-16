Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil plán za dobrý, ale jen jako první návrh – bez dohody o Donbasu a bez jistoty, že s ním ruský prezident Vladimir Putin souhlasí.
„Poprvé od roku 2022 je příměří představitelné. Nyní je zcela na Rusku, zda lze do Vánoc dosáhnout příměří,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci se Zelenským.
Návrh počítá se společnými evropsko-americkými zárukami, udržením ukrajinské armády o síle 800 tisíc vojáků a vznikem mnohonárodní „síly Ukrajina“, vedené evropskými státy a podporované Spojenými státy. Tato síla by zajišťovala ochranu území a pomáhala budovat ukrajinské ozbrojené síly, zatímco mechanismus pod vedením USA by dohlížel na příměří a varoval před novým útokem.
Část diplomatů v EU však pochybuje o věrohodnosti záruk bez členství v NATO a o stabilitě americké politiky. Unie zároveň hledá shodu, jak využít výnosy ze zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině, aby Kyjev zvládl financovat obranu i v příštím roce.
Zdroj: Politico (Belgie)