Její letouny Mirage 2000 by Kyjev mohl začít nasazovat pro úkoly dosud plněné právě letouny F-16.

Ukrajinské letectvo se však může spolehnout na Francii, která již Ukrajině darovala pár kusů letounů Mirage 2000. Od té doby již byly zapojeny do bojových misí na Ukrajině. Francie by jich mohla dodat další desítky a přislíbila, že ještě před dodáním jejich rušicí systémy zmodernizuje. Tento krok by umožnil Ukrajině udržet schopnost elektronického boje a pokračovat v obraně proti ruským raketovým útokům.

Zdroj: Forbes (USA)