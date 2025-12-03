Americký ministr zahraničních věcí Marc Rubio se jednání neúčastní. Zastupuje ho náměstek Christopher Landau.
Rubiova nepřítomnost vzbuzuje u spojenců otázky ohledně postoje Washingtonu, jelikož toto jednání mělo sloužit i ke zhodnocení postupů od haagského summitu a pro přípravu na summit NATO v Ankaře v roce 2026.
Dalšími tématy jednání jsou rostoucí ruské hybridní útoky v Evropě, na které chce Aliance reagovat proaktivně, a posilování obrany východního křídla v rámci operace Eastern Sentry. Dalším tématem k diskusi bude i pokračující vojenská podpora Ukrajiny. Této části jednání se zúčastní i ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha a nejvyšší představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)