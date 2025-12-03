natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ministři zahraničí NATO řeší americko-ruský mírový plán pro Ukrajinu, hybridní hrozby i protivzdušnou obranu

    3. prosince 2025  16:49
    Ministři zahraničí členských států Severoatlantické aliance v Bruselu jednají o kontroverzním mírovém návrhu pro Ukrajinu.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Americký ministr zahraničních věcí Marc Rubio se jednání neúčastní. Zastupuje ho náměstek Christopher Landau.

    Rubiova nepřítomnost vzbuzuje u spojenců otázky ohledně postoje Washingtonu, jelikož toto jednání mělo sloužit i ke zhodnocení postupů od haagského summitu a pro přípravu na summit NATO v Ankaře v roce 2026.

    Dalšími tématy jednání jsou rostoucí ruské hybridní útoky v Evropě, na které chce Aliance reagovat proaktivně, a posilování obrany východního křídla v rámci operace Eastern Sentry. Dalším tématem k diskusi bude i pokračující vojenská podpora Ukrajiny. Této části jednání se zúčastní i ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha a nejvyšší představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    asš; natoaktual.cz

