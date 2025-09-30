natoaktual.cz

    30. září 2025  15:07
    Německý ministr obrany Boris Pistorius při návštěvě Polska a pobaltských států odsoudil narušování vzdušného prostoru Severoatlantické aliance ruskými drony a stíhacími letouny.  

    Ilustrační foto. | foto: Alfredas Pliadis / Ministerstvo obrany Litvy

     Podle něj jde o nebezpečné a nezodpovědné porušení mezinárodního práva.

    „Ruská federace je největší a bezprostřední hrozbou pro NATO a v dohledné budoucnosti jí pro nás také zůstane,“ prohlásil Pistorius na Varšavském bezpečnostním fóru. Pistorius to připomněl i při slavnostním otevření stálého logistického centra ve městě Rukla v Litvě. „Držíme své slovo. Stojíme při svých spojencích a jsme připraveni chránit pobaltské státy,“ uvedl Pistorius po boku litevské ministryně obrany Dovilė Šakalienė. Logistické centrum bude sloužit 45. tankové brigádě, která bude v Litvě působit do roku 2027.

    Pistorius v Litvě zdůraznil pokračující evropskou podporu Ukrajině a oznámil, že do roku 2026 Německo za podpory Norska dodá Kyjevu další dva systémy protivzdušné obrany Patriot. Dále německý ministr obrany podtrhl, že mír je v současné situaci spíše zbožným přáním než realitou, protože Rusko zatím válku proti Ukrajině stále eskaluje. Nedávné ruské útoky si vyžádaly další civilní oběti.

    Zdroj: Euronews(Francie)

    asš; natoaktual.cz

