Podle něj jde o nebezpečné a nezodpovědné porušení mezinárodního práva.
„Ruská federace je největší a bezprostřední hrozbou pro NATO a v dohledné budoucnosti jí pro nás také zůstane,“ prohlásil Pistorius na Varšavském bezpečnostním fóru. Pistorius to připomněl i při slavnostním otevření stálého logistického centra ve městě Rukla v Litvě. „Držíme své slovo. Stojíme při svých spojencích a jsme připraveni chránit pobaltské státy,“ uvedl Pistorius po boku litevské ministryně obrany Dovilė Šakalienė. Logistické centrum bude sloužit 45. tankové brigádě, která bude v Litvě působit do roku 2027.
Pistorius v Litvě zdůraznil pokračující evropskou podporu Ukrajině a oznámil, že do roku 2026 Německo za podpory Norska dodá Kyjevu další dva systémy protivzdušné obrany Patriot. Dále německý ministr obrany podtrhl, že mír je v současné situaci spíše zbožným přáním než realitou, protože Rusko zatím válku proti Ukrajině stále eskaluje. Nedávné ruské útoky si vyžádaly další civilní oběti.
Zdroj: Euronews(Francie)