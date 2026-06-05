Podle zveřejněného upozornění čínští agenti vystupují jako zaměstnanci konzultačních firem, think-tanků nebo personálních agentur a zveřejňují falešné pracovní nabídky zaměřené například na analytiky zahraniční politiky či obrany.
Terčem jsou zejména lidé s přímým či nepřímým přístupem k citlivým vládním, vojenským nebo bezpečnostním informacím. Náboráři nejprve zkoumají životopisy uchazečů, následně vedou online pohovory a zadávají zkušební analýzy týkající se mezinárodních vztahů, obrany nebo obchodu. Později se podle varování snaží získat neveřejné informace a komunikaci přesouvají na šifrované platformy. Za zpracované materiály vyplácejí odměny v řádu stovek až tisíců dolarů.
Podle Five Eyes je cílem těchto aktivit získávání vojenských, politických a ekonomických informací, které by mohly Číně poskytnout strategickou výhodu. Mezi potenciální cíle patří držitelé bezpečnostních prověrek, vojáci, akademici, novináři, analytici či pracovníci think-tanků. „Obvinění z takzvané čínské špionážní hrozby jsou zcela smyšlená a představují zlomyslné pomluvy. Důrazně je odsuzujeme,“ ohradilo se čínské velvyslanectví.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)