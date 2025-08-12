Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Mexiko odmítlo údajný Trumpův plán na vojenský zásah proti kartelům

12. srpna 2025  23:15
„Spojené státy nepřijdou do Mexika s armádou,“ řekla mexická prezidentka Claudia Sheinbaum, a to po zprávách, že prezident USA Donald Trump pověřil Pentagon k přípravě vojenských operací proti latinskoamerickým drogovým kartelům.  

Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

 „Spolupracujeme, ale invaze nehrozí, to je zcela vyloučeno,“ uvedla.

Deník The New York Times informoval, že Trump podepsal tajnou směrnici umožňující použití síly i v zahraničí, navazující na jeho dřívější rozhodnutí označit osm kartelů, včetně šesti mexických, za teroristické organizace. Sheinbaum novinářům sdělila, že mexická vláda byla informována o tom, že přijde příkaz týkající se kartelů, a „že to nemá nic společného s účastí jakéhokoli vojenského personálu. Není to součást žádné dohody, ani zdaleka ne. Když to bylo nastoleno, vždy jsme řekli ‚Ne‘,“ uvedla

V prohlášení pro BBC Bílý dům tuto direktivu nekomentoval, ale uvedl, že „nejvyšší prioritou prezidenta Trumpa je ochrana vlasti.“ Podle amerických a mexických činitelů se spolupráce v posledních měsících zlepšila, což vedlo k rekordně nízkým počtům nelegálních přechodů hranic a poklesu záchytů fentanylu o více než polovinu.

Zdroj: BBC(Velká Británie)

vst; natoaktual.cz

