„Spolupracujeme, ale invaze nehrozí, to je zcela vyloučeno,“ uvedla.
Deník The New York Times informoval, že Trump podepsal tajnou směrnici umožňující použití síly i v zahraničí, navazující na jeho dřívější rozhodnutí označit osm kartelů, včetně šesti mexických, za teroristické organizace. Sheinbaum novinářům sdělila, že mexická vláda byla informována o tom, že přijde příkaz týkající se kartelů, a „že to nemá nic společného s účastí jakéhokoli vojenského personálu. Není to součást žádné dohody, ani zdaleka ne. Když to bylo nastoleno, vždy jsme řekli ‚Ne‘,“ uvedla
V prohlášení pro BBC Bílý dům tuto direktivu nekomentoval, ale uvedl, že „nejvyšší prioritou prezidenta Trumpa je ochrana vlasti.“ Podle amerických a mexických činitelů se spolupráce v posledních měsících zlepšila, což vedlo k rekordně nízkým počtům nelegálních přechodů hranic a poklesu záchytů fentanylu o více než polovinu.
Zdroj: BBC(Velká Británie)