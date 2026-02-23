natoaktual.cz

    Nejhledanější mexický drogový boss El Mencho zabit při vojenské operaci

    23. února 2026  11:25
    Nejhledanější muž Mexika a vůdce kartelu Jalisco New Generation (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, známý jako El Mencho, zemřel po zraněních utrpěných při střetech s mexickou armádou během operace zaměřené na jeho zadržení.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    Zásah provedly mexické speciální jednotky za podpory letectva a národní gardy, přičemž Spojené státy poskytly zpravodajské informace. Při akci byli zabiti čtyři členové kartelu a tři vojáci utrpěli zranění.

    Kartel reagoval zapalováním vozidel, blokádami silnic a útoky na bezpečnostní složky v osmi mexických státech. Úřady vyhlásily varování a v některých oblastech byl omezen provoz veřejné dopravy i letecký provoz. Spojené státy vydaly bezpečnostní doporučení pro své občany v několika státech.

    El Mencho, bývalý policista, vedl rozsáhlou organizaci pašující kokain, metamfetamin a fentanyl do USA. Americké ministerstvo zahraničí nabízelo odměnu 15 milionů dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. CJNG patří k nejmocnějším drogovým kartelům v Mexiku a podle amerických úřadů je významným zdrojem fentanylu směřujícího na americký trh.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

