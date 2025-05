Zdůraznil, že spojenci od Německa očekávají vyšší výdaje na obranu. „Je to přiměřené pro nejlidnatější a hospodářsky nejsilnější zemi Evropy. Naši partneři to od nás očekávají – v podstatě to vyžadují,“ řekl Merz. Zmínil, že jeho vláda poskytne bundeswehru veškeré potřebné finanční prostředky. Reaguje tak na kritiku německé armády, která dlouhodobě čelí problémům s podfinancováním a nedostatkem personálu.

Kancléř rovněž uvedl, že cílem je silné Německo a Evropa, které díky své síle nebudou muset nikdy sáhnout po zbraních. Potvrdil podporu Ukrajině, ale trval na tom, že Německo není a nechce být stranou války.

„Kdo si myslí, že se Rusko spokojí s vítězstvím na Ukrajině, se mýlí,“ prohlásil. Výsledek současné války podle něj určí, zda bude v Evropě nadále platit právo, nebo zda převládne tyranie a zákon silnějšího.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)