    Merz o budoucnosti NATO

    4. března 2026  7:36
    Německý kancléř Friedrich Merz varoval, že současná soudržnost Severoatlantická aliance nemusí vydržet dalších pět až deset let.  

    Friedrich Merz | foto: @_FriedrichMerz

    „Nejsem si jistý, jestli budeme mít NATO v tomto stavu za pět nebo deset let,“ řekl Merz na akci své strany Křesťanskodemokraticé unie (CDU).

    Mimo jiné uvedl, že rozhodnutí o výdajích na obranu jsou klíčová. „Kdybychom se touto cestou nevydali, poslední summit NATO v Haagu by byl pravděpodobně posledním summitem vedeným tímto způsobem,“ řekl s odkazem na opakovaná varování ze strany USA. Merz zároveň připomněl kritiku, která v minulosti zaznívala z Washingtonu vůči evropským spojencům: „Nejsme připraveni trvale zaručovat vaši bezpečnost, zatímco obchodujete po celém světě, nakupujete levný ruský plyn a cenově dostupné produkty z Číny.“

    Kancléř také uvedl, že se v USA setká s prezidentem Donaldem Trumpem. „Chci, aby NATO zůstalo – tak jako dosud – západní aliancí spojující Ameriku a Evropu,“ dodal.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    natoaktual.cz

