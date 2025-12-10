„Některé části jsou rozumné, některé pochopitelné a některé jsou z evropského pohledu nepřijatelné,“ uvedl Merz a dodal, že Evropa musí být na Spojených státech amerických méně závislá. USA vzkázal, že politika „America first“ je sice legitimní, ale „America alone“ by byla pro Washington nebezpečná.
Nová americká strategie, označována jako flexibilní realismus, představuje pesimistický pohled na Evropu, volá po obnově „západní identity“, rychlém ukončení války na Ukrajině a obnovení strategické stability s Ruskem. Zároveň volá po oživení Monroeovy doktríny v Latinské Americe, chce čelit rostoucímu vlivu Číny a posilovat americkou i spojeneckou vojenskou přítomnost v Asii, aby se předešlo konfliktu s Pekingem.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)