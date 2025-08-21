natoaktual.cz

    21. srpna 2025  22:46
    Italská premiérka Giorgia Meloni navrhla systém poválečných bezpečnostních záruk, který by zavazoval spojence Ukrajiny rozhodnout se do 24 hodin od případného obnovení ruského útoku, zda vyšlou či nevyšlou na její území své jednotky.  

    Italská premiérka Giorgia Meloni | foto: governo.it

    Evropští lídři a další ukrajinští partneři nyní zrychlují jednání o podobě těchto záruk po summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Vojenské vedení NATO se 20. srpna sešlo na virtuálním jednání k otázce bezpečnostní podpory pro Kyjev.

    Meloni podporuje plán inspirovaný článkem 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, i když návrh samotný nezahrnuje přímé členství Ukrajiny v Alianci.

    Článek 5 NATO ukládá spojencům povinnost vojensky pomoci jakémukoli členskému státu, který se stane terčem útoku.

    Meloni byla rovněž jednou z osmi evropských lídrů, kteří se 18. srpna setkali s Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby o podobě bezpečnostních záruk pro poválečnou Ukrajinu jednali.

    Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

