Evropští lídři a další ukrajinští partneři nyní zrychlují jednání o podobě těchto záruk po summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Vojenské vedení NATO se 20. srpna sešlo na virtuálním jednání k otázce bezpečnostní podpory pro Kyjev.
Meloni podporuje plán inspirovaný článkem 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, i když návrh samotný nezahrnuje přímé členství Ukrajiny v Alianci.
Článek 5 NATO ukládá spojencům povinnost vojensky pomoci jakémukoli členskému státu, který se stane terčem útoku.
Meloni byla rovněž jednou z osmi evropských lídrů, kteří se 18. srpna setkali s Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby o podobě bezpečnostních záruk pro poválečnou Ukrajinu jednali.
Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)