Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Mauricius chce dekolonizovat Čagoské ostrovy po odložení britského plánu

    13. dubna 2026  16:23
    Mauricijská vláda oznámila, že bude usilovat o dekolonizaci Čagoských ostrovů poté, co britský premiér Keir Starmer odložil legislativu o jejich předání.  

    Diego Garcia. | foto:  IC NATO, natoaktual.cz

    Londýn nestihl návrh schválit v aktuálním parlamentním období kvůli nedostatku podpory ze strany prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. „Nevynecháme žádnou diplomatickou ani právní cestu, abychom dokončili proces dekolonizace,“ proklamoval mauricijský ministr zahraničí Dhananjay Ramful.

    Neúspěch plánu podle britských představitelů souvisí se zhoršením vztahů mezi USA a Spojeným královstvím. Trump projekt kritizoval a odmítl dát formální souhlas k úpravě dohody z roku 1966, což vedlo k jeho stažení. Čagoské ostrovy, na nichž se nachází společná americko-britská základna Diego García, jsou dlouhodobě předmětem sporu, přičemž mezinárodní soud již dříve označil jejich oddělení od Mauricia za nezákonné.

    Britská vláda zdůrazňuje strategický význam základny a trvá na tom, že jakákoli dohoda musí mít podporu Spojených států. Původní plán počítal s předáním svrchovanosti nad ostrovy Mauriciu a pronájmem základny na 99 let. Mauricijští představitelé uvedli, že vývoj není překvapivý, a plánují další jednání s Londýnem.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

