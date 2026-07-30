natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Masivní ruský útok na Ukrajinu si vyžádal nejméně 13 obětí

    30. července 2026  18:45
    Rusko v noci podniklo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev, Kryvyj Rih, Lvov i další oblasti Ukrajiny.  

    ilustrační foto. | foto: Defence_U

    Údery si podle dosavadních informací vyžádaly nejméně 13 mrtvých a desítky zraněných. Nejsmrtelnější následky měl zásah rodinného domu na předměstí Kryvého Rihu, kde balistická raketa Iskander-M zabila šest lidí včetně dvou dětí. Prezident Volodymyr Zelenskyj přitom před hrozbou rozsáhlého útoku varoval veřejnost již několik hodin předem.

    Výbuchy a požáry obytných budov hlásil také starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Ve Lvově nedaleko polských hranic záchranáři prohledávali trosky poškozených bytových domů a pátrali po možných přeživších. V reakci na rozsáhlé ruské údery aktivovala polská armáda stíhací letectvo, letoun včasné výstrahy i systémy protivzdušné obrany k ochraně vlastního nebe. Během noci byl navíc nad Polskem zaznamenán neidentifikovaný objekt, jehož možné místo dopadu nyní vyšetřují polské úřady.

    Prezident Zelenskyj po útocích znovu vyzval západní spojence k urychleným dodávkám raket pro systémy protivzdušné obrany. Podle něj ochrana ukrajinských měst i životů civilistů přímo závisí na dostatečných zásobách střel pro protivzdušné systémy, kterých má Ukrajina dlouhodobý nedostatek. Útok patří k nejrozsáhlejším ruským vzdušným operacím posledních týdnů a znovu ukázal pokračující intenzitu bojů i rostoucí tlak na ukrajinskou protivzdušnou obranu.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    maj; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media