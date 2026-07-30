Údery si podle dosavadních informací vyžádaly nejméně 13 mrtvých a desítky zraněných. Nejsmrtelnější následky měl zásah rodinného domu na předměstí Kryvého Rihu, kde balistická raketa Iskander-M zabila šest lidí včetně dvou dětí. Prezident Volodymyr Zelenskyj přitom před hrozbou rozsáhlého útoku varoval veřejnost již několik hodin předem.
Výbuchy a požáry obytných budov hlásil také starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Ve Lvově nedaleko polských hranic záchranáři prohledávali trosky poškozených bytových domů a pátrali po možných přeživších. V reakci na rozsáhlé ruské údery aktivovala polská armáda stíhací letectvo, letoun včasné výstrahy i systémy protivzdušné obrany k ochraně vlastního nebe. Během noci byl navíc nad Polskem zaznamenán neidentifikovaný objekt, jehož možné místo dopadu nyní vyšetřují polské úřady.
Prezident Zelenskyj po útocích znovu vyzval západní spojence k urychleným dodávkám raket pro systémy protivzdušné obrany. Podle něj ochrana ukrajinských měst i životů civilistů přímo závisí na dostatečných zásobách střel pro protivzdušné systémy, kterých má Ukrajina dlouhodobý nedostatek. Útok patří k nejrozsáhlejším ruským vzdušným operacím posledních týdnů a znovu ukázal pokračující intenzitu bojů i rostoucí tlak na ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)