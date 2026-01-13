Na začátku ledna obě země na třetím zasedání společného vojenského výboru v Tel Avivu podepsaly pracovní plán pro rok 2026, který má rozšířit strategické konzultace, návštěvy jednotek i koordinaci bezpečnostních cílů.
„Oba partneři nyní chtějí vyvíjet nejen drony, ale také společné systémy protivzdušné obrany (PVO), včetně společné satelitní technologie,“ řekl Steven Höfner, vedoucí kanceláře Nadace Konrada Adenauera v Maroku. Maroko patří dlouhodobě k výrazným dovozcům zbraní a Izrael se v letech 2020–2024 stal jeho třetím největším dodavatelem po USA a Francii, přičemž dodává zejména systémy PVO a bezpilotní technologie.
„Maroko díky dovozům z Izraele také výrazně zmodernizovalo svou armádu a nyní je jasně nadřazené alžírské armádě,“ uvedl Simon Wolfgang Fuchs, islamolog z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.
Partnerství má i geopolitický rozměr. Rabat získává oporu v dlouhodobém sporu o Západní Saharu, což zvyšuje napětí s Alžírskem. „Maroko ve své zahraniční politice důsledně sleduje cíl prosadit svůj nárok na suverenitu nad Západní Saharou,“ dodal Fuchs. Současně však marocký královský dvůr musí zohledňovat domácí solidaritu s Palestinci a protesty kvůli válce v Gaze. Přímé lety mezi oběma zeměmi zůstaly po útoku Hamásu v říjnu 2023 přerušené.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)