    Maroko posiluje vojenské vazby s Izraelem navzdory napětí

    13. ledna 2026  17:19
    Pět let po Abrahámovských dohodách, na jejichž základě Maroko a Izrael navázaly diplomatické vztahy, prohlubují země nadále své vztahy – vedle diplomacie a obchodu i v obraně.  

    ilustrační foto | foto: @IsraeliPM

    Na začátku ledna obě země na třetím zasedání společného vojenského výboru v Tel Avivu podepsaly pracovní plán pro rok 2026, který má rozšířit strategické konzultace, návštěvy jednotek i koordinaci bezpečnostních cílů.

    „Oba partneři nyní chtějí vyvíjet nejen drony, ale také společné systémy protivzdušné obrany (PVO), včetně společné satelitní technologie,“ řekl Steven Höfner, vedoucí kanceláře Nadace Konrada Adenauera v Maroku. Maroko patří dlouhodobě k výrazným dovozcům zbraní a Izrael se v letech 2020–2024 stal jeho třetím největším dodavatelem po USA a Francii, přičemž dodává zejména systémy PVO a bezpilotní technologie.

    „Maroko díky dovozům z Izraele také výrazně zmodernizovalo svou armádu a nyní je jasně nadřazené alžírské armádě,“ uvedl Simon Wolfgang Fuchs, islamolog z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

    Partnerství má i geopolitický rozměr. Rabat získává oporu v dlouhodobém sporu o Západní Saharu, což zvyšuje napětí s Alžírskem. „Maroko ve své zahraniční politice důsledně sleduje cíl prosadit svůj nárok na suverenitu nad Západní Saharou,“ dodal Fuchs. Současně však marocký královský dvůr musí zohledňovat domácí solidaritu s Palestinci a protesty kvůli válce v Gaze. Přímé lety mezi oběma zeměmi zůstaly po útoku Hamásu v říjnu 2023 přerušené.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

