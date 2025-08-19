natoaktual.cz

    19. srpna 2025  18:29
    Maroko je na prahu uzavření významné dohody s brazilskou společností Embraer o nákupu vojenských transportních letounů KC-390 Millennium.  

    Multifunkční transportní letoun KC-390, na jehož výrobě se podílí Aero Vodochody | foto: Embraer

    Jednání směřují k finalizaci, přestože americký obranný gigant Lockheed Martin nadále prosazuje svůj stroj C-130J Super Hercules, aby si udržel pozici na marockém trhu.

    Podle organizace Military Africa by hodnota kontraktu mohla přesáhnout 600 milionů dolarů a zahrnovat dodávku čtyř až pěti nových letadel. Maroko plánuje tímto krokem nahradit svou stárnoucí flotilu C-130H.

    Rozhodnutí přichází v době, kdy se země snaží posílit své vzdušné síly zejména pro transportní a zásobovací mise, stejně jako pro účast v mnohonárodních humanitárních a vojenských operacích. Dvoumotorový proudový transportní letoun KC-390 Millennium je konstruován s důrazem na rychlost, univerzálnost a nižší provozní náklady.

    Zdroj: Morocco World News(Maroko)

    aam; natoaktual.cz

