Jednání směřují k finalizaci, přestože americký obranný gigant Lockheed Martin nadále prosazuje svůj stroj C-130J Super Hercules, aby si udržel pozici na marockém trhu.
Podle organizace Military Africa by hodnota kontraktu mohla přesáhnout 600 milionů dolarů a zahrnovat dodávku čtyř až pěti nových letadel. Maroko plánuje tímto krokem nahradit svou stárnoucí flotilu C-130H.
Rozhodnutí přichází v době, kdy se země snaží posílit své vzdušné síly zejména pro transportní a zásobovací mise, stejně jako pro účast v mnohonárodních humanitárních a vojenských operacích. Dvoumotorový proudový transportní letoun KC-390 Millennium je konstruován s důrazem na rychlost, univerzálnost a nižší provozní náklady.
Zdroj: Morocco World News(Maroko)