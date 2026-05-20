Malajsijská vláda tvrdí, že už za systém zaplatila většinu částky a nyní musí řešit i náklady spojené s úpravami lodí a hledáním náhradního řešení.
Ministr obrany Malajsie Mohamed Khaled Nordin označil krok norské vlády za vážné narušení důvěry v mezinárodní obranné kontrakty. Podle něj nejde jen o problém jedné zakázky, ale o širší otázku spolehlivosti partnerů v oblasti obrany a bezpečnosti.
Norsko rozhodnutí zdůvodnilo zpřísněním pravidel pro export citlivých obranných technologií. Nově chce podobné technologie dodávat hlavně svým spojencům a nejbližším partnerům. Norská firma Kongsberg se k celé situaci zatím veřejně nevyjádřila.
Zdroj: ABC News (Austrálie)