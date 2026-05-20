    Malajsie chce po norské firmě čtvrt miliardy dolarů kvůli zrušené raketové zakázce

    20. května 2026  16:29
    Malajsie požaduje od norské společnosti Kongsberg Defense & Aerospace odškodnění ve výši 251 milionů dolarů poté, co Norsko zrušilo exportní povolení na dodávku raketového systému Naval Strike Missile pro malajsijské válečné lodě.  

    ilustrační foto | foto: NATO photo courtesy of HQ MARCOM

    Malajsijská vláda tvrdí, že už za systém zaplatila většinu částky a nyní musí řešit i náklady spojené s úpravami lodí a hledáním náhradního řešení.

    Ministr obrany Malajsie Mohamed Khaled Nordin označil krok norské vlády za vážné narušení důvěry v mezinárodní obranné kontrakty. Podle něj nejde jen o problém jedné zakázky, ale o širší otázku spolehlivosti partnerů v oblasti obrany a bezpečnosti.

    Norsko rozhodnutí zdůvodnilo zpřísněním pravidel pro export citlivých obranných technologií. Nově chce podobné technologie dodávat hlavně svým spojencům a nejbližším partnerům. Norská firma Kongsberg se k celé situaci zatím veřejně nevyjádřila.

    Zdroj: ABC News (Austrálie)

    aam; natoaktual.cz

