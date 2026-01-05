natoaktual.cz

    5. ledna 2026  16:39
    Podle venezuelského ministra obrany Vladimira Padrina byla při americké vojenské operaci ve Venezuele zabita velká část bezpečnostního týmu prezidenta Nicoláse Madura.  

    Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro | foto: presidencia.gob.venatoaktual.cz

    V televizním projevu obvinil americké jednotky z „chladnokrevné vraždy“ nejen členů prezidentské ochranky a vojáků, ale i civilistů. Maduro byl podle něj „autentickým a legitimním vůdcem“ země a zásah USA označil za útok proti suverenitě a ústavnímu pořádku Venezuely. Zároveň vyzval mezinárodní společenství, aby situaci věnovalo maximální pozornost, a požadoval okamžité propuštění Madura i jeho manželky Cilie Flores.

    Operace proběhla krátce poté, co prezident Donald Trump oznámil, že americké síly Madura a jeho manželku zadržely a že Spojené státy jsou připraveny dočasně převzít kontrolu nad Venezuelou i za přítomnosti svých jednotek. Trump Madura obvinil z pašování drog a nelegitimního držení moci. Maduro je nyní ve vazbě v New Yorku a čelí obviněním z narkoterorismu, která odmítá.

    Kubánské zdroje uvádějí, že při americké operaci zahynulo také 32 kubánských vojenských a policejních důstojníků, kteří ve Venezuele působili na žádost tamní vlády. Po zadržení Madura venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguez výkonem funkce hlavy státu.

    Zdroj: Middle East Monitor (Velká Británie), Associated Press (USA)

    dkr; natoaktual.cz

