natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Maďarské volby ukončily vládu Viktora Orbána, vítězem je Péter Magyar

    13. dubna 2026  16:19
    Maďarské volby přinesly drtivé vítězství strany Tisza vedené Péterem Magyarem, která podle předběžných výsledků získala 138 mandátů.  

    Maďarský premiér Viktor Orbán. | foto: NATO Photos

    Dosavadní vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána obsadila 55 křesel, zatímco krajně pravicové hnutí Naše vlast šest. Magyar označil výsledek za svržení režimu a zdůraznil rekordní volební účast.

    Magyar vedl dvouletou kampaň zaměřenou na boj proti korupci a klientelismu a slíbil změny v oblasti školství, zdravotnictví i soudnictví. Jeho vítězství mu má také umožnit prosadit ústavní reformy. V zahraniční politice chce posílit vztahy s Evropskou unií a Ukrajinou a distancovat se od Ruska, na rozdíl od Viktora Orbána, který dlouhodobě udržoval úzké vazby na Moskvu i na administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

    „Výsledek voleb je jasný a bolestivý. Dny, které nás čekají, budou patřit hojení ran,“ uznal Orbán porážku, přičemž poděkoval svým podporovatelům. V zemi se po oznámení výsledků rozšířily oslavy. „Dokázali jsme to. Společně jsme svrhli maďarský režim,“ řekl Magyar davu nadšených příznivců. Magyar označil vítězství za historický moment a přirovnal jej k událostem v letech 1848 a 1956, zatímco jeho stoupenci volali po změně směřování země.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media