Dosavadní vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána obsadila 55 křesel, zatímco krajně pravicové hnutí Naše vlast šest. Magyar označil výsledek za svržení režimu a zdůraznil rekordní volební účast.
Magyar vedl dvouletou kampaň zaměřenou na boj proti korupci a klientelismu a slíbil změny v oblasti školství, zdravotnictví i soudnictví. Jeho vítězství mu má také umožnit prosadit ústavní reformy. V zahraniční politice chce posílit vztahy s Evropskou unií a Ukrajinou a distancovat se od Ruska, na rozdíl od Viktora Orbána, který dlouhodobě udržoval úzké vazby na Moskvu i na administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Výsledek voleb je jasný a bolestivý. Dny, které nás čekají, budou patřit hojení ran,“ uznal Orbán porážku, přičemž poděkoval svým podporovatelům. V zemi se po oznámení výsledků rozšířily oslavy. „Dokázali jsme to. Společně jsme svrhli maďarský režim,“ řekl Magyar davu nadšených příznivců. Magyar označil vítězství za historický moment a přirovnal jej k událostem v letech 1848 a 1956, zatímco jeho stoupenci volali po změně směřování země.
Zdroj: BBC (Velká Británie)