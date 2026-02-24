natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Maďarsko blokuje půjčku EU pro Ukrajinu a nové sankce proti Rusku

    24. února 2026  10:25
    Maďarsko v předvečer čtvrtého výročí ruské invaze vetovalo dvacátý balík sankcí EU proti Rusku i půjčku ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu.  

    Maďarský premiér Viktor Orbán. | foto: NATO Photos

    Spor souvisí s přerušením dodávek ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že výpadek způsobily ruské útoky na infrastrukturu, zatímco Budapešť a Bratislava viní Ukrajinu. Situaci dále vyostřil ukrajinský útok drony na ruskou čerpací stanici napojenou na tento ropovod.

    Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas označila nedohodu o sankcích za neúspěch. Předseda Evropské rady António Costa vyzval premiéra Viktora Orbána k podpoře finanční pomoci, ten však uvedl, že Maďarsko nemůže rozhodnutí příznivé pro Ukrajinu podpořit, dokud nebudou obnoveny dodávky ropy.

    Na bojišti Ukrajina oznámila znovuzískání kontroly nad přibližně 400 km² na jižní frontě, zatímco Rusko pokračovalo v útocích drony na města včetně Oděsy. Diplomatická jednání o možném míru pokračují bez výrazného průlomu.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    natoaktual.cz

