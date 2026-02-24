Spor souvisí s přerušením dodávek ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že výpadek způsobily ruské útoky na infrastrukturu, zatímco Budapešť a Bratislava viní Ukrajinu. Situaci dále vyostřil ukrajinský útok drony na ruskou čerpací stanici napojenou na tento ropovod.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas označila nedohodu o sankcích za neúspěch. Předseda Evropské rady António Costa vyzval premiéra Viktora Orbána k podpoře finanční pomoci, ten však uvedl, že Maďarsko nemůže rozhodnutí příznivé pro Ukrajinu podpořit, dokud nebudou obnoveny dodávky ropy.
Na bojišti Ukrajina oznámila znovuzískání kontroly nad přibližně 400 km² na jižní frontě, zatímco Rusko pokračovalo v útocích drony na města včetně Oděsy. Diplomatická jednání o možném míru pokračují bez výrazného průlomu.
Zdroj: France 24 (Francie)