Prohlásil, že země musí znovu získat důvěru svých mezinárodních spojenců a zcela zamezit ruskému vlivu.
Nově jmenovaný ministr promluvil o obranných prioritách Maďarska během panelové diskuze na konferenci Budapest Energy and Security Talks. Ve svém projevu zdůraznil, že národní zájmy země jsou v přímém souladu se zájmy západní koalice.
Ruszin-Szendi se ve svém vystoupení zaměřil na nápravu vztahů poškozených za předchozí maďarské vlády, a to zejména se spojenci, jako je Finsko, jehož vstup do Severoatlantické aliance čelil vážným průtahům.
„Maďarsko musí obnovit důvěru svých spojenců, a pokud jde o Rusy – před nimi zavíráme dveře,“ prohlásil.
Ministr uvedl, že tato změna politiky je přímou reakcí na utajované aktivity Moskvy, a poznamenal, že ruské zpravodajské služby „se pokoušely proniknout zadními vrátky“.
Tento obrat se zaměří také na dlouhodobé cíle v oblasti obrany. Ruszin-Szendi potvrdil, že ačkoli Maďarsko do roku 2035 bezvýhradně splní cíl pětiprocentních výdajů na obranu, současná vláda musí dočasně upřednostnit bezprostřední veřejné potřeby.
Zdroj: United24 (Ukrajina)