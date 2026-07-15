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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Maďarsko zavírá dveře ruským špionům a slibuje obnovit důvěru NATO

    15. července 2026  16:21
    Maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi deklaroval zásadní obrat v zahraniční politice Budapešti.  

    Letoun JAS-39 Gripen maďarských vzdušných sil | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Prohlásil, že země musí znovu získat důvěru svých mezinárodních spojenců a zcela zamezit ruskému vlivu.

    Nově jmenovaný ministr promluvil o obranných prioritách Maďarska během panelové diskuze na konferenci Budapest Energy and Security Talks. Ve svém projevu zdůraznil, že národní zájmy země jsou v přímém souladu se zájmy západní koalice.

    Ruszin-Szendi se ve svém vystoupení zaměřil na nápravu vztahů poškozených za předchozí maďarské vlády, a to zejména se spojenci, jako je Finsko, jehož vstup do Severoatlantické aliance čelil vážným průtahům.

    „Maďarsko musí obnovit důvěru svých spojenců, a pokud jde o Rusy – před nimi zavíráme dveře,“ prohlásil.

    Ministr uvedl, že tato změna politiky je přímou reakcí na utajované aktivity Moskvy, a poznamenal, že ruské zpravodajské služby „se pokoušely proniknout zadními vrátky“.

    Tento obrat se zaměří také na dlouhodobé cíle v oblasti obrany. Ruszin-Szendi potvrdil, že ačkoli Maďarsko do roku 2035 bezvýhradně splní cíl pětiprocentních výdajů na obranu, současná vláda musí dočasně upřednostnit bezprostřední veřejné potřeby.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    rku; natoaktual.cz

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