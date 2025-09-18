Zároveň zdůraznilo, že Budapešť bere hrozbu, kterou představují drony, velmi vážně. Maďarsko se přitom dlouhodobě zdráhá otevřeně odsuzovat ruské útoky na Ukrajinu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), americký generál Alexus G. Grynkewich, oznámili nasazení nových jednotek protivzdušné obrany na východním křídle Aliance v rámci iniciativy Eastern Sentry. Ta má pokrýt celé východní křídlo – od severní Evropy až po Černé a Středozemní moře. Podle generála Grynkewiche se hlavní pozornost nadále soustředí především na Polsko.
Maďarské ministerstvo obrany dodalo, že posílení NATO, například rozmístěním jednotek protivzdušné obrany, „by mohlo být v případě potřeby nasazeno i v Maďarsku“. Současně připomnělo, že země již sama posílila svá národní opatření protivzdušné obrany v reakci na rostoucí hrozbu dronů.
Zdroj: Euractiv(Belgie)