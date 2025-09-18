natoaktual.cz

    Maďarsko nepotřebuje pomoc spojenců s hlídáním svého vzdušného prostoru

    18. září 2025  23:34
    Maďarské ministerstvo obrany oznámilo, že v současnosti nepočítá s příchodem nových jednotek NATO na své území.  

    Letoun JAS 39 Gripen maďarského letectva.

     Zároveň zdůraznilo, že Budapešť bere hrozbu, kterou představují drony, velmi vážně. Maďarsko se přitom dlouhodobě zdráhá otevřeně odsuzovat ruské útoky na Ukrajinu.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), americký generál Alexus G. Grynkewich, oznámili nasazení nových jednotek protivzdušné obrany na východním křídle Aliance v rámci iniciativy Eastern Sentry. Ta má pokrýt celé východní křídlo – od severní Evropy až po Černé a Středozemní moře. Podle generála Grynkewiche se hlavní pozornost nadále soustředí především na Polsko.

    Maďarské ministerstvo obrany dodalo, že posílení NATO, například rozmístěním jednotek protivzdušné obrany, „by mohlo být v případě potřeby nasazeno i v Maďarsku“. Současně připomnělo, že země již sama posílila svá národní opatření protivzdušné obrany v reakci na rostoucí hrozbu dronů.

    Zdroj: Euractiv(Belgie)

    aam; natoaktual.cz

