    26. srpna 2025  17:02
    Strategické bombardéry B-1B Lancer amerického letectva přelétaly nad Památníkem svobody v srdci Rigy, hlavního města Lotyšska.  

    Americký bombardér B-1B Lancer na mošnovským letištěm | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

     V doprovodu je kryly stíhačky spojeneckých zemí NATO. Průlet byl demonstrací jednoty Severoatlantické aliance.

    Podle dostupných záběrů byly mezi doprovodnými stroji také maďarské letouny JAS-39 Gripen. Toto zapojení má i praktický význam: od 1. srpna 2025 převzalo Maďarsko vedení mise NATO Baltic Air Policing (BAP). Pro Maďarsko jde již o čtvrtou účast na air policingu v Pobaltí.

    V rámci této mise působí maďarské letectvo na základně Šiauliai v Litvě, kde operuje se čtyřmi stíhacími letouny Gripen a přibližně 80 vojáky. Jako vedoucí země 69. rotace spolupracuje Maďarsko se Španělskem a Itálií na ochraně vzdušného prostoru Estonska, Lotyšska a Litvy. Tyto tři pobaltské státy, které vstoupily do NATO v roce 2004, se od té doby spoléhají na spojeneckou podporu při zajištění své letecké bezpečnosti.

    Zdroj: Hungary today(Maďarsko)

    aam; natoaktual.cz

