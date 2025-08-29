Aby mohly evropské státy financovat vojenskou pomoc Ukrajině, orgány EU se dohodly, že budou všechny příjmy ze zmrazených ruských aktiv převedeny do Evropského mírového fondu (EPF). Z něj se pak členským státům proplácejí náklady na poskytování vojenské pomoci Kyjevu.
Podle Budapešti byl tento krok přijat bez jejího souhlasu, a tedy v rozporu s postupy EU. Od začátku ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu zmrazily západní země více než 260 miliard eur ruských aktiv. Moskva kroky EU odsuzuje.
Zdroj: Meduza (Lotyšsko)