    Maďarsko žaluje EU kvůli využití zmrazených ruských aktiv

    29. srpna 2025  17:24
    Maďarsko podalo k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu proti rozhodnutí Rady EU využít výnosy ze zmrazených ruských aktiv na financování vojenské pomoci Ukrajině.  

    ilustrační foto. | foto: Armáda ČR

    Aby mohly evropské státy financovat vojenskou pomoc Ukrajině, orgány EU se dohodly, že budou všechny příjmy ze zmrazených ruských aktiv převedeny do Evropského mírového fondu (EPF). Z něj se pak členským státům proplácejí náklady na poskytování vojenské pomoci Kyjevu.

    Podle Budapešti byl tento krok přijat bez jejího souhlasu, a tedy v rozporu s postupy EU. Od začátku ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu zmrazily západní země více než 260 miliard eur ruských aktiv. Moskva kroky EU odsuzuje.

    Zdroj: Meduza (Lotyšsko)

