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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Maďarsko a Ukrajina uzavřely dohodu o právech menšiny

    11. června 2026  16:59
    Maďarský premiér Péter Magyar oznámil dohodu s Ukrajinou o právech maďarské menšiny v Zakarpatské oblasti, kterou označil za historickou.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: president.gov.ua

    Podle něj Kyjev přislíbil záruky v oblasti vzdělávání a používání jazyka a po jejich zavedení Budapešť souhlasí s otevřením první části jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

    Dohoda má umožnit širší používání menšinových jazyků ve veřejné správě, například na dvojjazyčných cedulích nebo ve státních institucích v obcích, kde menšina tvoří více než deset procent obyvatel. Zástupci maďarské menšiny v Zakarpatsku krok vítají a očekávají také zachování škol pro menšinu, jejíž počet v regionu od začátku ruské invaze výrazně klesl. „Naposledy se společná ukrajinsko-maďarská pracovní skupina pro otázky menšin sešla v roce 2011. Do budoucna se bude tato pracovní skupina scházet vždy, když se objeví problémy. Současná dohoda navíc otevře cestu k zahájení přístupových kapitol EU,“ uvedl László Zubanics, jedna z nejvýraznějších osobností maďarské menšiny v Zakarpatí.

    Magyar zároveň oznámil ochotu setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přesný termín však zatím není znám. Dohoda přichází po letech napjatých vztahů mezi oběma zeměmi za vlády Viktora Orbána a podle představitelů maďarské menšiny může otevřít novou kapitolu konstruktivní spolupráce.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

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