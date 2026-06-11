Podle něj Kyjev přislíbil záruky v oblasti vzdělávání a používání jazyka a po jejich zavedení Budapešť souhlasí s otevřením první části jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
Dohoda má umožnit širší používání menšinových jazyků ve veřejné správě, například na dvojjazyčných cedulích nebo ve státních institucích v obcích, kde menšina tvoří více než deset procent obyvatel. Zástupci maďarské menšiny v Zakarpatsku krok vítají a očekávají také zachování škol pro menšinu, jejíž počet v regionu od začátku ruské invaze výrazně klesl. „Naposledy se společná ukrajinsko-maďarská pracovní skupina pro otázky menšin sešla v roce 2011. Do budoucna se bude tato pracovní skupina scházet vždy, když se objeví problémy. Současná dohoda navíc otevře cestu k zahájení přístupových kapitol EU,“ uvedl László Zubanics, jedna z nejvýraznějších osobností maďarské menšiny v Zakarpatí.
Magyar zároveň oznámil ochotu setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přesný termín však zatím není znám. Dohoda přichází po letech napjatých vztahů mezi oběma zeměmi za vlády Viktora Orbána a podle představitelů maďarské menšiny může otevřít novou kapitolu konstruktivní spolupráce.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)